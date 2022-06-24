Галлиани подтвердил, что «Монца» хочет купить у «Интера» двух футболистов

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани подтвердил, что клуб ведёт переговоры с миланским «Интером» по трансферу сразу двух футболистов. Речь идёт о Андреа Пинамонти, который в прошлом сезоне забил 13 голов, выступая на правах аренды за «Эмполи». Также клуб может приобрести полузащитника Стефано Сенси.

«Сейчас мы обсуждаем с «Интером» множество вещей. Пинамонти является нашей целью? Возможно. Мы также обсуждаем трансфер Сенси, но мы не заинтересованы в переходе Гальярдини», – цитирует Галлиани Inter Xtra.

Напомним, что Галлиани ранее работал спортивным директором «Милана».