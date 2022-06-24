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Чемпионат Италии. Серия А

«Салернитана» хочет подписать капитана «Кальяри»

24 Июня 2022 • 09:28 Комментировать

Руководители «Салернитаны», которая сумела сохранить прописку в Серии А, хотят подписать контракт с форвардом «Кальяри» Жоао Педро.

По информации инсайдера Николо Скиры, команда из Салерно готова выложить за 30-летнего футболиста сборной Италии около шести миллионов евро. Форвард может получить в «Салернитане» контракт с зарплатой в два миллиона евро в год. Напомним, что «Кальяри» по итогам прошлого сезона вылетел в подэлитный дивизион.

В прошлом сезоне Жоао Педро провёл в итальянском чемпионате в составе сардинцев 37 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Кальяри Салернитана Жоао Педро
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