«Салернитана» хочет подписать капитана «Кальяри»

Руководители «Салернитаны», которая сумела сохранить прописку в Серии А, хотят подписать контракт с форвардом «Кальяри» Жоао Педро.

По информации инсайдера Николо Скиры, команда из Салерно готова выложить за 30-летнего футболиста сборной Италии около шести миллионов евро. Форвард может получить в «Салернитане» контракт с зарплатой в два миллиона евро в год. Напомним, что «Кальяри» по итогам прошлого сезона вылетел в подэлитный дивизион.

В прошлом сезоне Жоао Педро провёл в итальянском чемпионате в составе сардинцев 37 поединков, в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.