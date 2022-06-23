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Чемпионат Италии. Серия А

Известно, где продолжит карьеру ди Мария

23 Июня 2022 • 11:17 Комментировать

Аргентинский полузащитник Анхель ди Мария, у которого истекло трудовое соглашение с французским «ПСЖ», определился со следующим местом работы.

По информации Corriere dello Sport, вингер принял предложение туринского «Ювентуса». Стороны договорились по всем пунктам трудового соглашения. Официально о переезде звездного свободного агента в Турин будет объявлено в ближайшее время.

34-летний аргентинец последние семь лет провел за «ПСЖ». В минувшем розыгрыше итальянской Серии А вингер провел 26 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария
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