Мхитарян прошёл медосмотр в «Интере»

Полузащитник Генрих Мхитарян стал на шаг ближе к завершению своего перехода в миланский «Интер». По информации от журналиста Фабрицио Романо, армянский хавбек только что прошёл медицинское обследование в стане «нерадзурри».

Теперь Мхитаряну осталось лишь подписать с клубом двухлетний контракт, о котором договорился неделями ранее. Напомним, что армянский полузащитник достанется «Интеру» бесплатно, так как ранее футболист отказался продлевать соглашение с «Ромой» и покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Мхитарян выступает в Серии А уже три сезона. В прошлой кампании Генрих помог «Роме» выиграть Лигу конференций.