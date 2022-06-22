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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «ПСЖ» назвал полузащитника клуба лучшим игроком своей страны

22 Июня 2022 • 10:56 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи назвал полузащитника Марко Верратти лучшим футболистом Италии. Также руководитель клуба похвалил другого игрока «скуадры адзурры» – голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который перебрался в Париж прошлым летом на правах свободного агента из «Милана».

«Верратти вырос в нашем клубе, он очень любит «ПСЖ». Я очень горд, потому что он готов умереть на поле ради команды. Но я всё равно ожидаю от него большего, он должен брать на себя больше ответственности. Он является лучшим итальянским игроком на сегодняшний день. Доннарумма тоже является потрясающей личностью. Он отличный атлет и большой профессионал», – цитирует президента «ПСЖ» Gazza Mondo.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти Нассер Аль-Хелаифи
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