Президент «ПСЖ» назвал полузащитника клуба лучшим игроком своей страны

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи назвал полузащитника Марко Верратти лучшим футболистом Италии. Также руководитель клуба похвалил другого игрока «скуадры адзурры» – голкипера Джанлуиджи Доннарумму, который перебрался в Париж прошлым летом на правах свободного агента из «Милана».

«Верратти вырос в нашем клубе, он очень любит «ПСЖ». Я очень горд, потому что он готов умереть на поле ради команды. Но я всё равно ожидаю от него большего, он должен брать на себя больше ответственности. Он является лучшим итальянским игроком на сегодняшний день. Доннарумма тоже является потрясающей личностью. Он отличный атлет и большой профессионал», – цитирует президента «ПСЖ» Gazza Mondo.