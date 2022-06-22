«Реал» пошёл на уступки в переговорах с «Фиорентиной» по Йовичу

Между мадридским «Реалом» и «Фиорентиной» продолжается переговорный процесс относительно трансфера сербского нападающего Луки Йовича.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, «королевский клуб» готов отпустить форварда в аренду и платить ему половину зарплаты. Сам Йович уже дал согласие на переход во флорентийский коллектив.

Аренда 24-летнего нападающего будет рассчитана до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне испанского чемпионата Лука принял участие в 15 поединках, отметившись одним забитым мячом и тремя результативными передачами.