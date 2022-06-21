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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Интера» неожиданно перешёл в «Монцу»

21 Июня 2022 • 19:13 Комментировать

Новичок Серии А «Монца» объявила о трансфере 34-летнего защитника «Интера» Андреа Раноккии.

В миланском клубе игрок провёл 226 матчей с 2011 года, его контракт с «Интером» истекал 30 июня 2022 года. Ранноккиа является воспитанником «Перуджи», но за основную команду он не сыграл ни одного матча.

Напомним, «Монца» в следующем сезоне сыграет в Серии А. Клубом с 2018 года управляет бывший владелец «Милана» Сильвио Берлускони.

В составе «Интера» 34-летний Раноккия становился победителем чемпионата Италии, выигрывал дважды Кубок и один раз Суперкубок страны. «Чёрно-синие» в сезоне-2021/22 заняли второе место по итогам чемпионата. Победителем Серии А стал «Милан».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Андреа Раноккия Монца
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