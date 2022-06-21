Спортивный директор «Ромы» обсуждает трансфер полузащитника «Сассуоло»

«Рома» в это межсезонье может пополнить свои ряды полузащитником «Сассуоло», которого Роберто Манчини уже успел вызвать в сборную Италии. Речь идёт о хавбеке Давиде Фраттези, который в детстве числился в академии римского клуба.

По информации от Football Italia, спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто в ближайшее время встретится с руководством «Сассуоло», чтобы обсудить возвращение Фраттези на «Стадио Олимпико».

Напомним, что ранее мама Фраттези заявила о желании вернуться в Рим. По её словам, возвращение в этот город является мечтой для Давиде. Фраттези в прошлом сезоне забил 4 гола и отдал 3 ассиста в Серии А.