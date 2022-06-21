«Наполи» нашёл замену Кулибали, которого хочет купить «Барселона»

«Наполи» определился с заменой сенегальскому защитнику Калиду Кулибали, если тот решит покинуть команду в текущее трансферное окно. Согласно данным Corriere dello Sport, итальянский клуб видит альтернативу африканцу в корейце Ким Мин Джэ, права на которого принадлежат стамбульскому «Фенербахче».

Активный интерес к Кулибали проявляет каталонская «Барселона», хотя сам сенегалец, как утверждают СМИ, не горит желанием переезжать на «Камп Ноу».

30-летний Кулиду защищает цвета «Наполи» с лета 2014 года. Его действующий трудовой договор с клубом рассчитан до конца следующего сезона.