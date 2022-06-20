«Наполи» хочет выручить 80 млн евро с продажи трёх игроков

Руководители «Наполи» готовы в летнее трансферное окно продать трёх футболистов основного состава.

По информации Il Mattino, неаполитанская команда хочет продать трёх игроков, а именно Фабиана Руиса, Диего Демме и Маттео Политано. Боссы «Наполи» планируют выручить с продажи этих футболистов не меньше 80 миллионов евро. Руис может перебраться в АПЛ, в услугах Демме заинтересована «Валенсия», а на Политано претендует «Милан».

Напомним, что неаполитанский клуб под руководством Лучано Спаллетти в прошлом сезоне занял третью строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата.