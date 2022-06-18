Спаллетти поставил руководству «Наполи» ультиматум

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти может покинуть команду в том случае, если клуб продаст в летнее трансферное окно защитника Калиду Кулибали.

Информационное издание Diario Sport, ссылаясь на свои источники, отмечает, что итальянский специалист поставил руководству «адзурри» ультиматум, заявив, что хочет видеть игрока в новом сезоне в составе неаполитанцев.

Ранее игроком интересовались «Челси», «ПСЖ» и «Монако».

Контакт сенегальца с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне 30-летний защитник провел в Серии А в составе южан 27 игр, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.