«Лацио» назвал потенциальным покупателям стоимость своей звезды

Ведущий полузащитник римского «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может сменить команду в текущее трансферное окно. По сообщениям журналистов Football.London, на звездного сербского игрока есть спрос в английской Премьер-лиге.

Что касается «Лацио», то итальянцы готовы рассмотреть предложения по хавбеку. Руководство «орлов» хочет выручить с его продажи порядка 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Милинкович-Савич принял участие в 47 поединках, отметившись 11 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. Его контракт с римлянами рассчитан до середины 2024 года.