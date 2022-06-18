Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» продлит контракт с опытным голкипером

18 Июня 2022 • 09:17 Комментировать

Боссы «Милана» хотят в ближайшее время подписать новое соглашение с опытнейшим голкипером Антонио Миранте.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 38-летний итальянский футболист подпишет с миланской командой соглашение, которое будет рассчитано до конца следующего сезона. Стоит отметить, что Миранте выступает за «россонери» с 2021 года. Голкипер выиграл вместе с «красно-чёрными» чемпионский титул в прошлом сезоне, но не провёл в составе миланского клуба ни одного матча.

Антонио Миранте до этого также выступал за «Рому», «Болонью», «Парму», «Сампдорию», «Парму» и другие клубы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Миранте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
10:01 · Италия. Серия А
Бремер находится в шаге от перехода в «Интер»
09:58 · Англия. Премьер-лига
«Удинезе» не хочет отпускать своего молодого защитника в «Тоттенхэм»
09:53 · Италия. Серия А
Де Пауль – один из приоритетов для «Ромы» на лето
09:49 · Италия. Серия А
Ауа может перейти в «Рому»
09:48 · Италия. Серия А
Директор «Удинезе»: «Мы рассмотрим продажи Делофеу и Молины, если поступит подходящее предложение»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Директор «Удинезе»: «Переговоры с «Арсеналом» по выкупу Мари продвигаются очень тяжело»
09:44 · Италия. Серия А
«Лацио» назвал потенциальным покупателям стоимость своей звезды
09:28 · Италия. Серия А
Рабио хочет уйти из «Ювентуса»
09:26 · Италия. Серия А
«Сассуоло» готов отпустить Распадори за 30 млн евро
09:17 · Италия. Серия А
«Милан» продлит контракт с опытным голкипером
08:29 · Италия. Серия А
Кулибали готов пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы остаться в «Наполи»
08:22 · Италия. Серия А
«Аталанта» подписала защитника «Ювентуса» 1 официально
08:08 · Италия. Серия А
«Болонья» хочет заполучить молодого защитника «Аталанты» 1
08:01 · Италия. Серия А
Спаллетти поделился ожиданиями от нового сезона
07:51 · Италия. Серия А
«Ювентус» повесил ценник на де Лихта
Все новости
Рекомендуем