«Милан» продлит контракт с опытным голкипером

Боссы «Милана» хотят в ближайшее время подписать новое соглашение с опытнейшим голкипером Антонио Миранте.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, 38-летний итальянский футболист подпишет с миланской командой соглашение, которое будет рассчитано до конца следующего сезона. Стоит отметить, что Миранте выступает за «россонери» с 2021 года. Голкипер выиграл вместе с «красно-чёрными» чемпионский титул в прошлом сезоне, но не провёл в составе миланского клуба ни одного матча.

Антонио Миранте до этого также выступал за «Рому», «Болонью», «Парму», «Сампдорию», «Парму» и другие клубы.