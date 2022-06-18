Три клуба поборются за Артуро Видаля

Опытный чилийский полузащитник Артуро Видаль близок к уходу из миланского «Интера». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах 35-летнего футболиста проявляют сразу три клуба. Речь идет о «Боке Хуниорс», «Фламенго» и «Эр-Райане». Что касается Видаля, то из этих вариантов он отдает предпочтение переходу в бразильский клуб.

Артуро присоединился к «нерадзурри» в 2020 году, перейдя из каталонской «Барселоны». В прошлом сезоне чемпионата Италии чилиец провел 28 поединков, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.