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Чемпионат Италии. Серия А

Три клуба поборются за Артуро Видаля

18 Июня 2022 • 07:34 Комментировать

Опытный чилийский полузащитник Артуро Видаль близок к уходу из миланского «Интера». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

По данным журналиста, заинтересованность в услугах 35-летнего футболиста проявляют сразу три клуба. Речь идет о «Боке Хуниорс», «Фламенго» и «Эр-Райане». Что касается Видаля, то из этих вариантов он отдает предпочтение переходу в бразильский клуб.

Артуро присоединился к «нерадзурри» в 2020 году, перейдя из каталонской «Барселоны». В прошлом сезоне чемпионата Италии чилиец провел 28 поединков, отметившись одним голом и двумя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Артуро Видаль
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