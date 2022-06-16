Белотти продолжает ждать предложение от «Милана»

Нападающий Андреа Белотти всё ещё ждёт предложение от «Милана». Напомним, что форвард сборной Италии находится в статусе свободного агента после ухода из «Торино», где выступал с 2015 года.

Согласно информации от Football Italia, приоритетным вариантом нападающего для продолжения карьеры является именно «Милан». При этом на футболиста также претендует «Фиорентина», которая пока проявляет самый предметный интерес.

Напомним, что Белотти в прошлом сезоне забил за «Торино» всего 8 голов в итальянской Серии А. Это худший результат в карьере футболиста с кампании 2014/15, когда он забил 6 голов в чемпионате за «Палермо».