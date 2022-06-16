Ланг: «У меня нет соглашения с «Миланом»

Нападающий «Брюгге» Ноа Ланг заявил, что у него нет никакого соглашения о трансфере с «Миланом». Напомним, итальянская пресса ранее активно утверждала, что «россонери» близки к согласование сделки по переходу футболиста сборной Нидерландов.

«На данный момент у меня нет никакого соглашения с «Миланом» или каким-либо другим клубом. Понятия не имел, откуда берутся все эти новости», – цитирует Ланга итальянский журналист Николо Скира.

Ланг хочет покинуть «Брюгге» в это межсезонье. Футболист стал основным в сборной Нидерландов, поэтому многие топ-клубы хотят заполучить его в это трансферное окно.