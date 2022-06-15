Нападающий «Наполи» Маттео Политано предложил свои услуги «Милану». По информации от La Gazzetta dello Sport, игрок хочет покинуть неаполитанский клуб в это межсезонье и присоединиться к «россонери».

Сам Политано ранее выступал за миланский «Интер», но теперь футболист готов перебраться в стан конкурентов «нерадзурри». Итальянец не входит в планы главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти.

Напомним, что Политано в прошлом сезоне забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи за «Наполи» в итальянской Серии А. «Милан» как раз нуждается в усилении правого фланга атаки, где может сыграть 28-летний итальянец.