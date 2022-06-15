Полузащитник «Фиорентины» может перейти в «Монцу»

Ганский полузащитник «Фиорентины» Альфред Дункан может в ближайшее время перебраться в стан к новичку элитного дивизиона.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах 29-летнего ганского футболиста заинтересована «Монца». Руководители новичка Серии А уже начали переговоры с «фиалками» по поводу трансфера африканского игрока. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в восемь с половиной миллионов евро.

В прошедшем сезоне Альфред Дункан провёл в итальянском чемпионате 33 матча, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи.