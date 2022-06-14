Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Руис и Кулибали не хотят продлевать контракт с «Наполи»

14 Июня 2022 • 13:57 Комментировать

Футболисты «Наполи» Калиду Кулибали и Фабиан Руис отказываются продлевать контракт с клубом. Согласно информации от Football Italia, неаполитанский клуб задумывается над тем, чтобы отпустить игроков в это межсезонье, чтобы не потерять их через год бесплатно.

В услугах Кулибали проявляют интерес несколько клубов из английской Премьер-лиги, в числе которых: «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Что касается Руиса, полузащитник хотел бы вернуться в испанскую Ла Лигу, где его хочет видеть каталонская «Барселона».

Напомним, что «Наполи» закончил прошлый сезон на третьем месте в итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Калиду Кулибали Фабиан Руис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
14:50 · Италия. Серия А
Стали известны детали контракта, которые «Ювентус» предложил ди Марии
13:57 · Италия. Серия А
Руис и Кулибали не хотят продлевать контракт с «Наполи»
13:51 · Италия. Серия А
Дзаньоло, Асенсио и Ланг рассматриваются «Миланом» в качестве вариантов для усиления правого фланга атаки
13:34 · Италия. Серия А
Журналист Бастоне – о Кварацхелии: «Я рад, что такой игрок едет в «Наполи» эксклюзив
12:50 · Италия. Серия А
Суарес предложил свои услуги «Ювентусу» 1
12:45 · Италия. Серия А
Дибала и Корреа вместе поужинали в Майами
11:08 · Италия. Серия А
«Милан» увёл защитника у Моуринью
10:55 · Италия. Серия А
В «Милане» выбрали нового капитана
10:51 · Италия. Серия А
Дибала очень скоро подпишет контракт с «Интером»
10:43 · Италия. Серия А
«Марсель» может подписать форварда «Интера»
10:02 · Италия. Серия А
«Милан» готов заплатить 40 млн евро за восходящую бельгийскую звезду
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового топ-форварда в Италии
09:42 · Англия. Премьер-лига
«Интер» выбирает между Лукаку и Дибалой
09:15 · Италия. Серия А
Защитник «Лилля» Челик может перейти в «Рому»
08:56 · Италия. Серия А
Спортдиректор «Аталанты» опроверг слухи о том, что Миранчук может покинуть команду
Все новости
Рекомендуем