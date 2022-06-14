Руис и Кулибали не хотят продлевать контракт с «Наполи»

Футболисты «Наполи» Калиду Кулибали и Фабиан Руис отказываются продлевать контракт с клубом. Согласно информации от Football Italia, неаполитанский клуб задумывается над тем, чтобы отпустить игроков в это межсезонье, чтобы не потерять их через год бесплатно.

В услугах Кулибали проявляют интерес несколько клубов из английской Премьер-лиги, в числе которых: «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Что касается Руиса, полузащитник хотел бы вернуться в испанскую Ла Лигу, где его хочет видеть каталонская «Барселона».

Напомним, что «Наполи» закончил прошлый сезон на третьем месте в итальянской Серии А.