Суарес предложил свои услуги «Ювентусу»

Нападающий Луис Суарес предложил свои услуги туринскому «Ювентусу». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, уругваец хотел бы продолжить свою карьеру в стане команды Массимилиано Аллегри.

По сведениям источника, «Ювентус» уже активно начал изучать возможность подписания контракта с Суаресом. Если клубу не удастся договориться с мадридским «Атлетико» по трансферу Альваро Мораты, то Суарес станет главной целью для «старой синьоры» на усиление атаки.

Напомним, что Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико». Уругваец намерен продолжить играть в Европе в следующем сезоне.