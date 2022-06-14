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Чемпионат Италии. Серия А

Суарес предложил свои услуги «Ювентусу»

14 Июня 2022 • 12:50 Комментировать

Нападающий Луис Суарес предложил свои услуги туринскому «Ювентусу». Согласно информации от La Gazzetta dello Sport, уругваец хотел бы продолжить свою карьеру в стане команды Массимилиано Аллегри.

По сведениям источника, «Ювентус» уже активно начал изучать возможность подписания контракта с Суаресом. Если клубу не удастся договориться с мадридским «Атлетико» по трансферу Альваро Мораты, то Суарес станет главной целью для «старой синьоры» на усиление атаки.

Напомним, что Суарес находится в статусе свободного агента после ухода из мадридского «Атлетико». Уругваец намерен продолжить играть в Европе в следующем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Луис Суарес
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