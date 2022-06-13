Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Милинкович-Савич может остаться в «Лацио»

13 Июня 2022 • 14:38 Комментировать

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может остаться в римском клубе на следующий сезон. Согласно данным от Calciomercato, потенциальных покупателей отпугивает сумма, которую «небесно-голубые» просят за сербского хавбека.

Отмечается, что «Лацио» требует у всех заинтересованных клубов 60 миллионов евро за трансфер Милинковича-Савича, у которого остался всего год по контракту с римским клубом. В услугах серба заинтересованы туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Если Милинкович-Савич всё же останется в «Лацио» на следующий сезон, то через год наверняка уйдёт на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Сергей Милинкович-Савич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
14:52 · Италия. Серия А
Влахович: «Зимой я не разговаривал с другими клубами, я хотел перейти только в «Ювентус»
14:42 · Англия. Премьер-лига
Директор «Торино» Ваньятти на этой неделе вылетит в Лондон на переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Бремера
14:38 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич может остаться в «Лацио»
14:06 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов предложить Лофтуса-Чика с доплатой в обмена на Шкриньяра
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» предложил 10 миллионов евро за Сванберга
12:54 · Италия. Серия А
Газзаев: За два года Миранчук так и не стал основным игроком в «Аталанте»
12:39 · Италия. Серия А
Агент Ваноли высказался по поводу интереса к тренеру со стороны клубов Серии А
12:17 · Италия. Серия А
Булыкин: На месте Миранчука я бы цеплялся именно за Европу 1
12:04 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов выложить за Дюмфриса 30 миллионов евро
11:52 · Италия. Серия А
Матич приземлился в Риме, игрок пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Ромой»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» пытается убедить «Интер» продать де Врея
11:40 · Италия. Серия А
Вингер «Реала» - цель четырёх европейских топ-клубов
11:24 · Италия. Серия А
Влахович — о сравнениях со Златаном: Это не раздражает, но ожидания становятся слишком завышенными
11:04 · Италия. Серия А
«Интер» и «ПСЖ» сегодня вновь обсудят трансфер Шкриньяра 1
10:46 · Италия. Серия А
Мостовой: Миранчук вполне мог бы заиграть, если бы не попал в «Аталанту»
Все новости
Рекомендуем