Милинкович-Савич может остаться в «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич может остаться в римском клубе на следующий сезон. Согласно данным от Calciomercato, потенциальных покупателей отпугивает сумма, которую «небесно-голубые» просят за сербского хавбека.

Отмечается, что «Лацио» требует у всех заинтересованных клубов 60 миллионов евро за трансфер Милинковича-Савича, у которого остался всего год по контракту с римским клубом. В услугах серба заинтересованы туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Если Милинкович-Савич всё же останется в «Лацио» на следующий сезон, то через год наверняка уйдёт на правах свободного агента.