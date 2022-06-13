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Чемпионат Италии. Серия А

Вингер «Реала» - цель четырёх европейских топ-клубов

13 Июня 2022 • 11:40 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Испании и мадридского «Реала» Марко Асенсио пользуется огромным спросом на трансферном рынке. По данным журналистов Corriere dello Sport, очередным претендентом на игрока стал «Милан». Паоло Мальдини уже связался с наставником «сливочных» Карло Анчелотти и поинтересовался насчет трансфера.

«Королевский клуб» готов рассмотреть предложения по Асенсио, чтобы не потерять его бесплатно. Действующий контракт игрока с «Реалом» рассчитан до середины 2023 года.

Помимо «Милана», в трансфере Асенсио заинтересованы еще несколько топ-клубов. Речь идет о туринском «Ювентусе», «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Арсенале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио
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