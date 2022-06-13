«Наполи» не может договориться с Руисом о продлении контракта

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис может покинуть итальянский клуб этим летом. Согласно данным от журналиста Николо Скиры, игрок сборной Испании не намерен продлевать контракт с неаполитанцами, который истекает в конце следующего сезона.

В феврале сам Руис отмечал, что в ближайшем будущем намерен вернуться на родину в Испанию, где ранее выступал за «Бетис». В трансфере хавбека заинтересована каталонская «Барселона», которая может как раз дёшево приобрести хавбека после продажи Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

За несколько лет в «Наполи» Руис выиграл с командой Кубок Италии под руководством тренера Дженнаро Гаттузо.