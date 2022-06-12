Романо: Кьеллини – игрок «Лос-Анджелеса»

Фабрицио Романо подтвердил переход защитника Джорджо Кьеллини в американский «Лос-Анджелес».

37-летний экс-капитан «Ювентуса» и сборной Италии в ближайшее время будет представлен в качестве нового игрока «Лос-Анджелеса». По данным всемирно известного инсайдера Фабрицио Романо, сделка подписана и подтверждена.

Джорджо Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. На его счету 561 матч в цветах «старой синьоры» и 36 забитых мячей. В составе сборной Италии легендарный центрбек вышел на поле 117 раз, отметившись 8 голами.