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Чемпионат Италии. Серия А

Романо: Кьеллини – игрок «Лос-Анджелеса»

12 Июня 2022 • 23:10 Комментировать
Сиэтл Саундерс
...
Лос-Анджелес
18.06 22:00

Фабрицио Романо подтвердил переход защитника Джорджо Кьеллини в американский «Лос-Анджелес».

37-летний экс-капитан «Ювентуса» и сборной Италии в ближайшее время будет представлен в качестве нового игрока «Лос-Анджелеса». По данным всемирно известного инсайдера Фабрицио Романо, сделка подписана и подтверждена.

Джорджо Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. На его счету 561 матч в цветах «старой синьоры» и 36 забитых мячей. В составе сборной Италии легендарный центрбек вышел на поле 117 раз, отметившись 8 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини Лос-Анджелес
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