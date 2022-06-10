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Чемпионат Италии. Серия А

Капитан «Кальяри» может покинуть клуб

10 Июня 2022 • 22:30 Комментировать

Оттянутый нападающий «Кальяри» Жоао Педро может покинуть клуб, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в услугах капитана сардинцев заинтересован «Торино», но командам пока не удалось договориться о сумме трансфера. «Кальяри» хочет получить за игрока 10 млн евро, а «гранатовые» предлагают не более шесть млн евро.

Кроме «Торино» форвардом интересуются «Салернитана» и Монца».

Педро выступает за «Кальяри» с 2014 года. За это время он провёл за клуб 270 матчей во всех турнирах, забил 86 мячей и отдал 28 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего бразильца в 12 млн евро. Его контракт истекает в 2023 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Кальяри Жоао Педро
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