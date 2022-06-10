Мората может продлить контракт с «Атлетико» и вновь уйти в аренду в «Ювентус»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может продлить контракт с «матрасниками» до 2024 года, а затем уйти обратно в аренду в туринский «Ювентус». Об этом сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Отмечается, что это один из немногих вариантов, при котором Мората сможет остаться в «Ювентусе» в следующем сезоне. Напомним, что испанец отыграл за «старую синьору» два последних сезона на правах аренды.

В прошлом сезоне Мората забил 9 голов и отдал 7 результативных передач за «Ювентус» в итальянской Серии А. Годом ранее испанец записал на свой счёт 11 мячей в турнире.