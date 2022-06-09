Леау уволил Мендеша и нанял нового агента

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау сменил агента. Португалец уволил своего соотечественника Жорже Мендеша и нанял французского адвоката, который давно знаком с отцом футболиста. Об этом стало известно благодаря информации от Football Italia.

Ранее сообщалось, что «Милан» хочет продлить контракт с Леау на короткий срок, чтобы увеличить сумму отступных футболиста, которая по действующему соглашению составляет 150 миллионов евро. В трансфере футболиста проявляют интерес «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Напомним, что Леау в прошлом сезоне забил 11 голов и отдал 8 голевых передач в Серии А. Игрок помог «Милану» впервые с 2011 года завоевать Скудетто.