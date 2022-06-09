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Чемпионат Италии. Серия А

«Сассуоло» просит 50 миллионов евро за Скамакку

09 Июня 2022 • 11:45 Комментировать

«Сассуоло» назвал цену, за которую готов отпустить своего нападающего Джанлуку Скамакку в другой клуб. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, итальянский клуб будет требовать за своего форварда сумму в районе 45-50 миллионов евро.

Из-за этой цены в гонке за футболиста вряд ли смогут поучаствовать клубы из итальянской Серии А. У миланского «Интера», который ранее проявлял интерес к Скамакке, в данный момент финансовые проблемы. Более того, клуб работает над трансфером другого форварда – Ромелу Лукаку из «Челси».

Единственным претендентом на Скамакку в данный момент считается французский «ПСЖ». Клуб может приобрести итальянца в случае продажи Мауро Икарди.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Джанлука Скамакка
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