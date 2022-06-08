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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали: «Не буду врать, не знаю, где буду играть в следующем сезоне»

08 Июня 2022 • 11:53 Комментировать

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не уверен, что останется в команде в следующем сезоне. Напомним, что сенегальца, у которого остался год по контракт с неаполитанцами хотят приобрести несколько клубов из английской Премьер-лиги.

«Не буду врать, не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Моё будущее пока неизвестно. Я был сфокусирован на Сенегале, теперь же остаётся лишь ждать того, что произойдёт», – цитирует Кулибали журналист Фабрицио Романо.

Недавно «Наполи» предложил Кулибали новый контракт, но пока не дождался ответа от своего футболиста. Сенегалец может стать капитаном неаполитанцев в следующем сезоне, если решит остаться.

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Наполи Калиду Кулибали
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