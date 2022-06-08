Новичок Серии А может подписать полузащитника «Аталанты»

Итальянский полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в стан новичка Серии А.

По информации Николо Скиры, в услугах 25-летнего итальянского футболиста заинтересована «Монца». Бергамаски не горят желанием продавать своего полузащитника, но если новичок элитного дивизиона предложит за Пессину хорошую сумму, то игрока всё же продадут. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Маттео в 16 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Маттео Пессина провёл в итальянской лиге 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.