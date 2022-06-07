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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселоне» предложили Санчеса

07 Июня 2022 • 19:04 Комментировать

Нападающего «Интера» Алексиса Санчеса предложили подписать «Барселоне».

По данным Sport Es, Санчес был предложен каталонскому клубу, но в Испании не рассчитывают на футболиста. Руководство «Барселоны» решило отказаться от приобретения игрока из-за его возраста. В это году Санчесу исполнится 34 года. «Сине-гранатовые» решили пойти на существенное омоложение состава, поэтому не рассматривают возрастных игроков.

Миланский «Интер» хочет продать чилийского футболиста, чтобы разгрузить зарплатную ведомость в клубе. Алексис Санчес является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Серия А Алексис Санчес
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