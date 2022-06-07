«Милан» активно работает над трансфером Саншеша

«Милан» старается закрыть сделку по трансферу полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. Согласно информации от Фабрицио Романо, в данный момент клубы ведут переговоры, которые продвигаются в весьма медленном темпе.

Саншеш является приоритетной задачей «Милана» в это трансферное окно на усиление линии полузащиты. «Россонери» также ведут переговоры с «догами» по трансферу защитника Свена Ботмана. Обоих игроков итальянский клуб хочет приобрести ещё с зимы.

Напомним, что Саншеш ранее выступал за мюнхенскую «Баварию». Португалец впечатлил руководство клуба игрой на Евро-2016, но после перехода так и не смог закрепиться в основе.