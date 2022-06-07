«Рома» назначила медосмотр Матича на июль

Полузащитник Неманья Матич должен завершить свой переход в «Рому» на правах свободного агента в начале июля. Согласно данным от журналиста Фабрицио Романо, именно в этот период «волки» назначили медосмотр сербскому хавбеку.

Напомним, что Матич покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Серб выступал за манкунианцев с лета 2017 года, но за весь период в клубе так и не смог выиграть ни одного трофея.

В «Роме» Матич должен воссоединиться со своим бывшим тренером Жозе Моуринью, с которым работал сначала в лондонском «Челси», а затем и в «Манчестр Юнайтед». В начале августа полузащитнику исполнится 34 года.