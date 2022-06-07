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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет приобрести Скамакку

07 Июня 2022 • 09:57 Комментировать

Французский «ПСЖ» заинтересован в трансфере нападающего «Сассуоло» Джанлуки Скамакки. Согласно информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянец может перебраться на «Парк де Пренс» уже в это межсезонье.

По сведениям источника, вчера представители «ПСЖ» встретились с агентами 23-летнего нападающего для обсуждения потенциального сотрудничества. Ожидается, что стороны продолжат переговоры в ближайшие дни.

Скамакка в прошлом сезоне забил 16 голов в итальянской Серии А. Игроком ранее интересовался миланский «Интер», но «нерадзурри» не могут позволить себе подобный переход в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сассуоло Джанлука Скамакка
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