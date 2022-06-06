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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не заинтересован в трансфере Скамакки

06 Июня 2022 • 14:37 Комментировать

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка этим летом, скорее всего, не перейдёт в миланский «Интер». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что слухи о переходе итальянца в стан «нерадзурри» не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Скамакка является основной трансферной целью «Интера» на усиление атаки, где в основе играет 36-летний босниец Эдин Джеко. Тем не менее, у клуба на данный момент нет денег на трансфер молодого итальянца.

Напомним, что Скамакка в прошлом сезоне забил 16 голов в итальянской Серии А за «Сассуоло». В услугах футболиста ранее также был заинтересован туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Сассуоло Джанлука Скамакка
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