«Интер» не заинтересован в трансфере Скамакки

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка этим летом, скорее всего, не перейдёт в миланский «Интер». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что слухи о переходе итальянца в стан «нерадзурри» не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что Скамакка является основной трансферной целью «Интера» на усиление атаки, где в основе играет 36-летний босниец Эдин Джеко. Тем не менее, у клуба на данный момент нет денег на трансфер молодого итальянца.

Напомним, что Скамакка в прошлом сезоне забил 16 голов в итальянской Серии А за «Сассуоло». В услугах футболиста ранее также был заинтересован туринский «Ювентус».