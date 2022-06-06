«Наполи» хочет подписать полузащитника «Валенсии»

Боссы «Наполи» хотят в летнее трансферное окно попробовать подписать испанского полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера.

По информации издания Marca, неаполитанская команда планирует побороться за подписание 25-летнего испанского футболиста, в услугах которого также заинтересованы «Барселона» и мадридский «Атлетико». Действующее соглашение Солера с «летучими мышами» рассчитано до июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Карлос Солер провёл в испанском чемпионате в составе «Валенсии» 32 встречи, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью результативными передачами.