Экс-игрок «Ювентуса»: Заменить Кьеллини в сборной Италии невозможно

Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи в разговоре с журналистами высказался по поводу ухода Джорджо Кьеллини из итальянской сборной.

Бардзальи сказал Tuttosport, что сейчас в сборной очень непростая ситуация, которая стала ещё более сложной после ухода Кьеллини. Экс-игрок отметил, что заменить опытного защитника на посту лидера национальной команды попросту невозможно, так как таких харизматичных игроков в сборной пока не появилось.

Напомним, что Джорждо Кьеллини решил завершить свою карьеру в национальной команде. В последнем матче защитника «скуадра адзурра» крупно уступила Аргентине в рамках Финалиссимы.