Возможный уход Бастони в «Тоттенхэм» взбесил фанатов «Интера»

Вслед за Иваном Перишичем ещё один игрок «Интера» может последовать в «Тоттенхэм» к Антонио Конте. Речь идёт об Алессандро Бастони, 23-летнем защитнике.

- Он определенно большой фанат команды, за которую выступает, поэтому с радостью останется в «Интере», - заявил агент Туллио Тинти на Sportitalia. - Определенно он счастлив играть в «Интере», а его футболка будто вытатуирована на коже.

Corriere dello Sport сообщает о том, что «Интер» может выручить за игрока 70 млн евро. В то же время болельщики миланского клуба крайне недовольны потенциальной потерей еще одного игрока, в котором наряду с Николо Бареллой видят будущего капитана.

Критике подвергаются владельцы клуба, которых призывают расстаться со своим активом, если они вынуждены проводить политику распродажи лидеров. Прошлым летом «Интер» потерял Ромелу Лукаку и Ашрафа Хакими.