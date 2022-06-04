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Чемпионат Италии. Серия А

Гаттузо определился с первым трансфером в «Валенсии»

04 Июня 2022 • 18:10 Комментировать

После отставки Хосе Бордаласа с поста главного тренера «Валенсии» уже никто не сомневается в том, что Дженнаро Гаттузо сменит его на этом посту.

Испанское издание Fichajes уже назвало футболиста, которого хочет видеть Гаттузо в новом клубе. Сообщается, что нападающий «Наполи» Маттео Политано летом может стать игроком «Валенсии».

Действующий контракт 28-летнего итальянца рассчитан до конца сезона-2023/24. Согласно данным источника, «летучие мыши» предложили за форварда 12 миллионов евро. Хотя, портал Transfermarkt оценивает стоимость Политано на трансферном рынке в 28 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 он сыграл 39 матчей за «Наполи» по всех турнирах, отметился пятью забитыми мячами и отдал сеть голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Серия А Наполи Дженнаро Гаттузо Ла Лига Маттео Политано
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