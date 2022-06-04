Кьеллини рассказал, при каких условиях остался бы в «Ювентусе»

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини рассказал журналистам, при каких условиях остался бы в туринском «Ювентусе» ещё на один сезон.

Кьеллини сказал Football Italia, что продолжил бы играть за туринский клуб, но только в том случае, если бы итальянская сборная сумела пробиться на катарский чемпионат мира. Опытный 37-летний защитник отметил, что он и остальные футболисты итальянской команды очень старались, но ничего не получилось.

Напомним, что «скуадра адзурра» в полуфинальном стыковом матче сенсационно проиграла Северной Македонии и во второй раз кряду не попала на мундиаль.