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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини рассказал, при каких условиях остался бы в «Ювентусе»

04 Июня 2022 • 13:18 Комментировать

Опытный итальянский защитник Джорджо Кьеллини рассказал журналистам, при каких условиях остался бы в туринском «Ювентусе» ещё на один сезон.

Кьеллини сказал Football Italia, что продолжил бы играть за туринский клуб, но только в том случае, если бы итальянская сборная сумела пробиться на катарский чемпионат мира. Опытный 37-летний защитник отметил, что он и остальные футболисты итальянской команды очень старались, но ничего не получилось.

Напомним, что «скуадра адзурра» в полуфинальном стыковом матче сенсационно проиграла Северной Македонии и во второй раз кряду не попала на мундиаль.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини
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