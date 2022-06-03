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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, почему Мхитарян предпочёл покинуть «Рому» ради «Интера»

03 Июня 2022 • 21:03 Комментировать

Генрих Мхитарян решил уйти из «Ромы» и в ближайшее время подпишет двухлетнее соглашение с «Интером».

33-летний атакующий полузащитник перейдёт в миланский клуб в качестве свободного агента. Его договор с «Ромой» подошёл к концу. Как информирует авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, лидер сборной Армении принял решение перебраться в «Интер» из-за желания выступать в Лиге чемпионов, куда «Рома» под руководством Жозе Моуринью попасть не смогла.

Генрих Мхитарян защищал цвета «Ромы» с 2019 года. В составе римлян он провёл 117 матчей во всех турнирах, став автором 29 забитых мячей и 28 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Интер Милан Генрих Мхитарян
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