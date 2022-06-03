«Ювентус» заинтересован в услугах центрального защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Клеман Ленгле в летнее трансферное окно может перейти в «Ювентус», сообщает Fichajes.

Ранее британские и испанские СМИ писали о том, что 26-летний француз может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», но в клубе прокомментировали эту новость, назвав их слухами.

После этого появился другой клуб, который хочет видеть футболиста. Итальянское издание Corriere dello sport пишет, что «Ювентус» после ухода защитника Джорджо Кьеллини заинтересован в услугах Ленгле. Именно итальянский клуб является фаворитом в борьбе за футболиста.

Француз перешёл в «Барселону» из «Севильи» в 2018 году за 35 миллионов евро. В сезоне-2021/22 Ленгле принял участие в 27 матчах за каталонский клуб, отметившись одной голевой передачей.