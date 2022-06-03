«Милан» провёл новые переговоры с агентом Саншеша

«Милан» старается закрыть сделку по трансферу полузащитника «Лилля» Ренату Саншеша. По информации от Фабрицио Романо, «россонери» на днях провели новые переговоры с агентом португальца Жорже Мендешом, которые завершились весьма позитивно.

Отмечается, что Саншеш является главной целью «Милана» на позицию центрального полузащитника. Экс-игрок мюнхенской «Баварии» может обойтись команде Стефано Пиоли в районе 35 миллионов евро.

Напомним, что «Милан» пытался приобрести Саншеша ещё зимой, но тогда «Лилль» отказался отпускать своего футболиста. Вместе с португальцем в «Милан» из «Лилля» также может последовать центральный защитник Свен Ботман.