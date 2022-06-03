Де Росси: «Манчини – подходящий тренер для сборной Италии»

Бывший полузащитник «Ромы» Даниэле де Росси считает, что Роберто Манчини является подходящим тренером для сборной Италии. Экс-хавбек «скуадры адзурры» не потерял веру в наставника несмотря на то, что команда не смогла выиграть на чемпионат мира.

«У тренера явно больше опыта, чем у меня. Раньше он уже вытащил нас из подобной ситуации, выиграв Евро. Сейчас состав сборной стал лучше, чем раньше. Манчини – подходящий тренер для сборной. Смена поколений должна пройти безболезненно», – цитирует де Росси Football Italia.

Напомним, что Роберто Манчини возглавляет сборную Италии с 2018 года. До этого тренер работал в петербургском «Зените».