«Лацио» может подписать Суареса

Испанский полузащитник «Сельты» Денис Суарес может продолжить свою карьеру в итальянском чемпионате.

По информации Calciomercato.com, в услугах 28-летнего испанского футболиста заинтересован римский «Лацио». Стоит отметить, что на подписании полузащитника настаивает главный тренер «столичных орлов» Маурицио Сарри. Действующий контракт Суареса с клубом из Виго рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне Денис Суарес провёл в испанском чемпионате 38 матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. До этого полузащитник также выступал за «Арсенал», «Барселону» и «Севилью».