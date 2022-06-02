Моуринью назвал свою трансферную цель

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль, выступающий на клубном уровне за мадридский «Атлетико», может перебраться в итальянский чемпионат.

Согласно сообщениям журналистов AS, заинтересованность в его трансфере проявляет португальский специалист Жозе Моуринью, ныне занимающий пост главного тренера «Ромы». При этом эта сделка выглядит маловероятной, поскольку римскому клубу будет трудно удовлетворить финансовые запросы игрока.

Де Пауль перешел в стан «матрасников» в прошлом году. До переезда в Мадрид аргентинец выступал за «Удинезе».