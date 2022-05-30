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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович откажется от седьмого номера в «Ювентусе»

30 Мая 2022 • 21:24 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович сменит игровой номер.

По информации Football Italia, сербский футболист сменит игровой номер, который ранее принадлежат португальскому форварду Криштиану Роналду.

Ранее Душан Влахович убрал цифру «7» из своих инициалов «DV7» в социальной сети.

22-летний нападающий перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» зимой этого года, стоимость трансфера составила 70 миллионов евро. За туринский клуб футболист принял участие в 21 встрече, забил девять мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах.

«Ювентус» по итогам сезона 2021/22 занял четвертое место в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Душан Влахович
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