«Интер» хочет усилиться нападающим сборной Италии

Нападающий Андреа Белотти решил покинуть «Торино», цвета которого защищал с 2015 года. У бомбардира есть вариант продолжения карьеры в именитом клубе Серии А.

Как информирует La stampa, заинтересованность в услугах 28-летнего голеадора проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» намерены опередить «Монцу» в споре за итальянца. В Милане рассматривают кандидатуру Белотти в качестве альтернативы боснийцу Эдину Джеко, которому в следующем году исполнится 37 лет.

Кроме того, «Интер» привлекает то, что Андреа можно подписать в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Серии А форвард забил восемь голов в 22 матчах.