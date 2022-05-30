Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» хочет усилиться нападающим сборной Италии

30 Мая 2022 • 11:00 Комментировать

Нападающий Андреа Белотти решил покинуть «Торино», цвета которого защищал с 2015 года. У бомбардира есть вариант продолжения карьеры в именитом клубе Серии А.

Как информирует La stampa, заинтересованность в услугах 28-летнего голеадора проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» намерены опередить «Монцу» в споре за итальянца. В Милане рассматривают кандидатуру Белотти в качестве альтернативы боснийцу Эдину Джеко, которому в следующем году исполнится 37 лет.

Кроме того, «Интер» привлекает то, что Андреа можно подписать в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Серии А форвард забил восемь голов в 22 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Андреа Белотти
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
11:00 · Италия. Серия А
«Интер» хочет усилиться нападающим сборной Италии
10:36 · Италия. Серия А
Мхитарян получит бонусом 2 млн евро, если согласится перейти в «Интер»
08:54 · Италия. Серия А
«Барселона» принесёт в жертву Пьянича ради подписания звёздного новичка
08:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» начал переговоры по поводу трансфера Лукаку
06:43 · Италия. Серия А
Защитник «Лацио» может перебраться в «Монцу»
06:26 · Италия. Серия А
Кьеллини ещё планирует вернуться в «Ювентус»
02:12 · Англия. Премьер-лига
Перишич в ближайшее время станет игроком «Тоттенхэма»
01:44 · Италия. Серия А
Мхитарян в шаге от перехода в «Интер»
01:30 · Италия. Серия А
Пиоли: «Златан – самый приятный человек в футболе»
01:13 · Италия. Серия А
Берлускони: «Следующая цель «Монцы» – выиграть Скудетто и Лигу чемпионов»
00:46 · Италия. Серия А
Вышедшая в Серию А «Монца» может подписать форварда сборной Италии
00:23 · Италия. Серия А
«Монца» сыграет в Серии А впервые в своей истории
00:09 · Италия. Серия Б
«Монца» в драматичной борьбе завоевала путёвку в Серию А
29 Мая
22:45 · Италия. Серия А
Пиоли: «Ибрагимович продолжит играть»
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал выбор между Лукаку и Дибалой
Все новости
Рекомендуем