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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Ибрагимович продолжит играть»

29 Мая 2022 • 22:45 Комментировать

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подтвердил, что Златан Ибрагимович не планирует завершать карьеру.

«Златан перенёс операцию на колене, он настроен продолжить свои выступления», – заявил наставник «россонери», недавно приведший команду к первому за 11 лет чемпионскому титулу Серии А.

Согласно сведениям авторитетного инсайдера Николо Скиры, 40-летний швед заключит с «Миланом» новое соглашение, рассчитанное до конца следующего сезона.

Напомним, что после операции на колене Златану Ибрагимовичу предстоит длительная реабилитация, которая может занять порядка семи месяцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли
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