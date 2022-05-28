«Милан» летом хочет приобрести Дзаньоло, Саншеша и Бремера

Чемпион Серии А «Милан» в это межсезонье намерен пополнить свои ряды как минимум тремя футболистами. Речь идёт о центральном защитнике «Торино» Глейсоне Бремере, нападающем «Ромы» Николо Дзаньоло и хавбеке «Лилля» Ренату Саншеше.

По информации La Gazzetta dello Sport, именно эти футболисты станут главными трансферными целями клуба в это межсезонье. Отмечается, что каждый из этих игроков будет открыт к смене клуба в это трансферное окно.

Напомним, что «Милан» ранее также связывали с центральным защитником «Лилля» Свеном Ботманом, которого также активно мониторит английский «Ньюкасл».